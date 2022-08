C'est dans une baraque en planches, mal protégés de la pluie, que Pierre et Marie Curie, après un travail acharné, ont fait la découverte bouleversante du radium et du polonium qui a entraîné une succession rapide de nouvelles découvertes capitales et soulevé l'admiration du monde scientifique, valant au jeune couple le prix Nobel de physique. C'est dans un passage exigu, entre un escalier et une salle de manipulations, que Pierre Curie, l'un des plus grands savants français, a réalisé ses premiers travaux si importants sur la physique cristalline. Là encore qu'il a fait son long et célèbre travail sur le magnétisme. La biographie émouvante que Marie Curie consacre à son mari, disparu brutalement dans un accident, est complétée d'une étude rédigée par leur fille, Irène Jolliot-Curie, elle-même prix Nobel de chimie, qui porte sur les "Carnets de laboratoire de la découverte du polonium et du radium" .