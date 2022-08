Guide Guyane. Edition 2022-2023

La Guyane est une terre de mystères qui enchante et fascine. Ici on revisite l'histoire tout en assumant le présent. Symbole de la multitude et de la multiplicité géographique, humaine et culturelle, la Guyane ne peut pas laisser indemne. Le département français de l'autre bout du monde offre un bel exemple de métissage : Amérindiens, Bushinengé, Créoles, Caribéens, Hmong et autres peuples vivent ici en parfaite harmonie. Quant aux découvertes, la région regorge d'activités exceptionnelles : entomologie, pêche en rivière ou sportive, chasse ou plus simplement observation de la faune et de la flore, activités sportives telles la marche, la voile, la pirogue, l'équitation ou le kite-surf. Tout est prétexte à l'intrusion progressive au coeur même de l'Amazonie française.