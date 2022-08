La méthode Rééducation Posturale Globale-RPG est un concept élaboré et promu depuis plus de trente ans par Philippe Souchard. Populaire depuis les années 1980 dans différents pays du monde elle est désormais connue partout et a atteint une maturité scientifique qui la place parmi les thérapies de réhabilitation les plus utilisées et les plus demandées par les professionnels et les patients. Des postures de correction sont définies traitées ' en profondeur ' en remontant des conséquences à la cause des pathologies ce qui différencie du travail analytique classique. Le travail est réalisé par une réharmonisation sur les systèmes intégrés de coordination neurofibromusculaire ce qui lui donne son caractère global. L'efficacité de cette méthode est largement soutenue par de nombreuses études dans la littérature internationale. Ce livre très illustré privilégie certains thèmes parmi les plus novateurs intégrant à la fois une étude approfondie de la méthode son application pratique et ses orientations futures. Le lecteur est ainsi guidé vers la compréhension des relations que le système moteur est capable d'établir pour sauvegarder et assurer la préservation des fonctions. La lecture de cet ouvrage est une contribution précieuse tant pour les kinésithérapeutes déjà formés à la RPG qui peuvent approfondir leurs connaissances de la méthode ainsi que pour les kinésithérapeutes qui souhaitent aborder la RPG. Le texte offre également aux praticiens qui s'intéressent ou pratiquent déjà les thérapies manuelles dont la RPG fait partie la possibilité d'enrichir leurs connaissances grâce à l'analyse détaillée des différents systèmes impliqués dans l'organisation du mouvement et de leurs relations orientée vers une vision systémique globale.