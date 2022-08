Introduction à la géographie urbaine. 2e édition

Ce manuel présente de manière claire et synthétique les notions fondamentales pour comprendre le fait urbain et appréhender les villes dans leur complexité et leur diversité : qu'est-ce qu'une ville ? Comment différencier les villes ? Qu'est-ce que l'urbanisation ? Quelles relations les villes entretiennent-elles entre elles ? Comment sont-elles organisées ? A quels enjeux doivent-elles faire face ? Les villes sont ici abordées à toutes les échelles (dynamiques d'urbanisation, relations inter-urbaines) et à travers les dynamiques intra-urbaines (acteurs et gouvernance, formes de territorialisation, facteurs des disparités socio-spatiales voire de ségrégation). Cette nouvelle édition entièrement mise à jour met davantage l'accent sur les problématiques environnementales et est assortie de nouvelles études de cas choisies sur différents continents.