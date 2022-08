Mon grand guide IFAP pour entrer en école d'auxiliaire de puériculture. Constitution du dossier, entretien de motivation, Edition 2023

Destiné aux lycéens de Première et de Terminale qui souhaitent entrer en Institut de formation d'Auxiliaire de puériculture, cet ouvrage est le meilleur outil pour les accompagner dans la nouvelle procédure de sélection. Préparer son dossier de candidature : Quelles sont les démarches à faire ? Quel est le calendrier ? Que doit contenir votre dossier ? Découvrir la formation en IFAP : Quel est le programme ? Comment se déroule-t-elle ? Quelle part de formation pratique ? Découvrir le métier d'auxiliaire de puériculture : Quel est son rôle ? Où et avec qui exerce-t-il ? Quelle est sa rémunération ? Quelles évolutions de carrière ? Développer sa culture sanitaire et sociale : 39 fiches de cours synthétiques et illustrées ; plus de 200 QCM corrigés. Préparer son entretien de motivation : Comment se déroule-t-il ? Comment mettre en avant ses atouts ? Comment répondre aux questions types du jury ? Comment gérer son stress ?