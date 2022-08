Mommy Brain. Découvrez les fabuleux pouvoirs du cerveau des mères !

Le mommy brain est le sentiment éprouvé par de nombreuses mamans (pendant la grossesse et au début de la période post-partum) que leur bébé est littéralement en train d'aspirer les cellules de leur cerveau ! C'est un peu comme si le cerveau se mettait sur pause. Oublis fréquents, confusion, manque de concentration... On lance d'ailleurs souvent à la blague que le bébé a pris une partie de la tête de la maman ! Tous ces changements sont neurologiques. Le cerveau subit une mutation et se prépare aux exigences de la maternité. Il concentre son effort sur de nouvelles zones d'apprentissage, engendrant tout à la fois une croissance émotionnelle, pratique et sensible incroyable ! Cet ouvrage propose un voyage passionnant dans l'univers chimique et fantastique du cerveau des mères et fait changer le regard souvent négatif que l'on porte sur elles. Il fournit de nombreux outils concrets pour accompagner au mieux son cerveau dans cette transformation et se préparer à accueillir la vie.