Le vin en 2500 accords

Collection entièrement revue et mise à jour. Comment trouver le vin qui valorisera vos plats ? Ou bien choisir la recette la plus appropriée à vos bonnes bouteilles ? Sommelier et journaliste, Olivier Bompas vous donne toutes les clés pour choisir et préparer vos bouteilles avec confiance. Découvrir l'alchimie des mets et des vins Quel est le secret du bon accord ? Textures, arômes, saveurs, comment fonctionne l'interaction entre vins et aliments ? Mariage des contraires et des semblables, mariage des régions, repérez les grands principes d'accords. . . et de désaccords. Accorder les plats Entrées, poissons, boeuf, agneau, volailles. . . Des amuse-gueule de l'apéritif aux douceurs du dessert, découvrez 2500 accords expliqués en fonction du mode de cuisson, de l'accompagnement, de la sauce, des épices. Pour chaque famille de produits, un tableau récapitulatif permet une lecture rapide. Trouver le bon menu Pour chaque type de vin, le menu qui convient. . . Que l'on change de vin à chaque bouteille ou que l'on s'en tienne au vin unique. Servir le vin à table Tous les conseils pratiques pour apprécier vos vins dans les meilleures conditions : choix du tire-bouchon, débouchage, passage en carafe, température de service, nombre de bouteilles à prévoir, choix et remplissage des verres. . .