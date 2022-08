In Vino Femina. Les tribulations d'une femme dans le monde du vin

Sommelière, formatrice, caviste, fondatrice de deux bars à vins. . . Alessandra multiplie les casquettes. Passionnée de vin, mais aussi de l'humain, elle raconte ses tribulations et celles de ses consoeurs avec humour, voire une touche de sarcasme, et pédagogie. In Vino Femina se donne pour mission de mettre à nu le sexisme ordinaire dans le monde de l'oenologie au fil de situations du quotidien, pour lutter contre l'invisibilité des femmes et le regard profondément masculin qui prévaut dans cet univers si particulier. Retrouvez dans ce livre : - des scénettes représentant le quotidien d'Alessandra et de ses collègues dans le milieu ; - l'histoire des femmes dans le vin ; - des portraits de professionnelles et une sélection de vins de vigneronnes.