C'est un livre de référence qui permet de comprendre la grandeur et l'effacement d'une industrie historique. Plus de 50 auteurs spécialistes de la sidérurgie ont contribué à la rédaction de ses 280 notices. Ce dictionnaire historique de la sidérurgie française est un ouvrage de référence qui permet de comprendre la grandeur et l'effacement d'une industrie historique. Il offre un accès commode aux différents aspects de cette industrie singulière. Grâce à 280 notices rédigées par des spécialistes reconnus de la sidérurgie - érudits, ingénieurs, universitaires -, il contribue à faire mieux connaître les caractéristiques passées et présentes d'un secteur d'activité encore puissant bien que moins visible sur le territoire français. Parfois méconnue, la sidérurgie le sera moins après la lecture de ce livre.