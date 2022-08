Itinéraire d’un possibiliste. Stimuler son épanouissement professionnel et personnel

Tout est possible pour ceux qui veulent saisir leur chance ! Etes-vous de nature pessimiste, optimiste ou réaliste ? Et si vous adoptiez plutôt un état d'esprit "possibiliste" , une vision du monde où l'échec stimulerait votre créativité ? Suivez le récit de l'itinéraire personnel et professionnel de Michel Masquelier pour changer d'approche et provoquer la chance. En effet, vous avez plus de chances de réussir que d'échouer et le succès est à votre portée si vous le désirez vraiment. Souvent confronté aux challenges au cours de sa carrière dans l'industrie du sport, Michel Masquelier vous livre des conseils simples et authentiques pour mener à bien votre réussite professionnelle et votre épanouissement personnel. Boostez votre confiance en vous, stimulez votre envie d'aventure et tirez parti de vos talents pour établir votre itinéraire de vie. Ce livre est une invitation à vous dépasser !