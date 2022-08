Se préparer au bac de français 1re. Edition 2023

Tout pour se préparer au bac de français, à l'oral comme à l'écrit Un ouvrage complet pour se préparer sereinement au bac de français, à l'écrit comme à l'oral. Il propose des cours et sujets portant sur toutes les oeuvres au programme et les parcours associés ainsi que sur les points de grammaire à maîtriser. Des astuces sont données pour s'entraîner à l'oral en prenant soin au vocabulaire employé, à la fluidité du discours, au débit, à la voix, etc. Enfin, l'ouvrage est complété par des podcasts à écouter, pour poursuivre ses révisions en toute liberté où que l'on se trouve.