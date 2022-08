Nos vies contraires. Tome 1, Le contrat

Maman de deux enfants, Emmy Da Silva essaie de survivre depuis l'incarcération du père de Luna en cumulant plusieurs jobs afin de subvenir aux besoins de sa famille. Alors, lorsque son amie lui parle d'un poste au Ritz, le plus grand palace de Paris, elle a bien l'intention de le décrocher pour sortir de la misère. Cependant, quand elle se rend à l'entretien, tous ses espoirs s'envolent : son rendez-vous est annulé. Sam Dixon, un homme riche et scandaleusement attirant, lui vient en aide. Etrangement soucieux pour elle, Emmy est méfiante, surtout qu'il reste ambigu sur sa véritable identité. En effet, Sam Dixon n'est autre que le petit-fils du propriétaire des lieux, Mohamed Al-Djayar, malade et mourant. Il est son seul héritier, mais pour obtenir le Ritz, il va devoir satisfaire l'exigence ultime de son grand-père. Se marier...