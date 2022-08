L'insoupçonnable héritage de Monsieur Meyer

Un premier roman riche en émotions, aventures, voyages, qui traite de complexités des relations intergénérationnelles Tout semble sourire à Alexandre à l'aube de ses cinquante ans. Marié, 3 enfants, il a tout pour être heureux. Mais le 31 juillet 2017, alors qu'il s'apprête à signer la vente de sa galerie d'art parisienne, il apprend l'AVC, puis la mort brutale de son père... ce père avec qui, toute sa vie durant, la relation aura été distendue et marquée par une incompréhension mutuelle. La surprise d'un héritage inattendu achève de le bouleverser. Ses deux soeurs reçoivent appartement et terrain à l'autre bout de la planète, et lui, comme un ultime affront de son géniteur, hérite d'un misérable carton de déménagement. Contre toute attente, ce qu'il y découvre le plonge dans un passé inconnu et incongru. Lettres, objets et photos témoignent d'une jeunesse à mille lieues de l'image terne de ce père taciturne.