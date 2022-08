Une histoire politique de l’EPS. Du XIXe siècle à nos jours

Ce livre analyse les causes et les conséquences des réformes ayant transformé l'éducation physique et sportives (EPS) en France depuis 200 ans. Ce livre analyse l'histoire politique de l'Education Physique et Sportive (EPS) afin de mettre en lumière l'impact des changements sociétaux sur la place du corps à l'école. Les réformes disciplinaires sont systématiquement étudiées à travers les politiques éducatives et les mutations de la société française, a ? n de mieux comprendre les causes des adaptations constatées dans les programmes. Ce livre propose une analyse critique des différents courants de pensée des principaux acteurs de chaque période historique. Il traite en particulier la période contemporaine (Covid-19, JO Paris 2024) a ? n de mettre en évidence l'impact des transformations sociétales par rapport à la discipline scolaire EPS. Cet ouvrage est donc un outil méthodologique. - Il identi ? e les évolutions institutionnelles et politiques successives et leurs conséquences. - Sous forme de compléments numériques, ce livre donne accès à une analyse de l'ensemble des textes of ? ciels de l'EPS. Cet ouvrage original intéressera tous les étudiants en STAPS, préparant des concours de l'enseignement, notamment l'épreuve d'admissibilité (CAPEPS et Agrégation), ainsi que les formateurs et les enseignants intéressés par l'histoire politique de l'EPS et de l'éducation.