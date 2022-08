Sportives ! Adapter nutrition et pratique sportive à votre physiologie, Edition

Un guide complet sur la nutrition et l'entraînement, spécialement conçu pour les femmes sportives. La plupart des produits de nutrition et des plans d'entraînement sont conçus pour les hommes, donc peu adaptés aux caractéristiques des femmes sportives. Ce livre contient : - des conseils nutritionnels personnalisés pour toutes les étapes de l'entraînement et de la récupération, quel que soit votre sport (course à pied, cyclisme, sports de plein air, triathlons), - des programmes nutritionnels et des exercices de renforcement réunis dans un plan complet : développez des muscles là où vous en avez le plus besoin, renforcez les os et augmentez votre puissance et l'endurance, - des chapitres consacrés à rester tonique et active pendant la grossesse et la ménopause.