Toute la microéconomie en 25 fiches et 300 entraînements. L1/L2, 2e édition

L'ensemble des concepts clés de la microéconomie en fiches, avec compléments numériques pour se tester. Ce livre propose une synthèse des principales thématiques relatives aux principes fondamentaux de la microéconomie de la concurrence parfaite : théories, acteurs, outils et mise en oeuvre. Les fiches de cours illustrées, suivies d'exercices corrigés en détail, assurent la bonne compréhension des notions fondamentales et la vérification de l'acquisition des connaissances. Chaque fiche contient : - des rappels de cours afin de réviser les points essentiels ; - des points de méthodologie, d'attention et des astuces ; - des exemples et observations détaillés pour illustrer les notions ou apprendre à résoudre les questions ; - des exercices corrigés en détail ; - Offert + en ligne : des QCM interactifs et des QROC.