Toute la macroéconomie en 24 fiches et 300 entraînements. L 1/2, 2e édition

Les grandes questions macroéconomiques en 24 fiches synthétiques, avec exercices et corrigés pour se tester. Ce livre propose une synthèse des grandes questions macroéconomiques qui sont soumises à un étudiant en licence et qui doivent être maîtrisées pour mener par la suite des réflexions plus analytiques. Les fiches de cours illustrées, suivies d'exercices corrigés en détail , assurent la bonne compréhension des notions fondamentales et la vérification de l'acquisition des connaissances. Chaque fiche contient : - des rappels de cours afin de réviser les points essentiels ; - des points de méthodologie, d'attention et des astuces ; - des exemples détaillés pour illustrer les notions ou apprendre à résoudre les questions ; - une ouverture sur le thème proposé avec une mise en exergue des débats et enjeux ; - des exercices corrigés en détail ; - Offert + en ligne : des QCM interactifs et des QROC.