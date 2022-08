Peintures et enduits écologiques. Recettes de fabrication, mise en oeuvre, préparation des supports, finitions

Et si vous fabriquiez et appliquiez vous-même vos peintures, enduits et badigeons écologiques ? Une trentaine de recettes d'enduits et peintures naturels et tous les conseils de préparation et de mise en oeuvre, par Bruno Gouttry, artisan passionné par les couleurs, formateur, spécialiste de la rénovation écologique. Un environnement sain pour vous et votre famille, dans le respect de la planète