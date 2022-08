La connexion perdue. Retrouver la communication intuitive avec les animaux et la nature

Et si, tel un chaman, vous pouviez communiquer avec les animaux et la nature ? Dès que notre mental cesse son bavardage et que nous accédons au calme intérieur, nous pouvons ouvrir notre coeur et échanger des sensations, des émotions, des images, avec toutes les autres formes de vie - notamment avec les animaux et les plantes. Ce dialogue silencieux, d'être à être, s'appelle la communication intuitive. L'étude et la pratique permettent de la développer et de renouer avec le langage des animaux et de la nature sur les pas du chamanisme. Les exercices simples et amusants de cet ouvrage apprennent à dialoguer avec les animaux, domes- tiques ou sauvages, et ainsi à prendre part aux conversations qui nous entourent continuellement et que nos ancêtres savaient si bien comprendre. Marta Williams, biologiste et communicatrice animalière, vit dans le nord de la Californie. Passionnée de longue date par les animaux et la nature, elle découvre la communication intuitive après une "quête de vision" . Depuis, elle l'enseigne et la pratique aux quatre coins du monde. Elle propose des tutoriels, des cours à distance et des consultations pour les animaux et leur maître, par téléphone, Skype et courriel. Elle est l'auteure de Mon animal et moi aux Editions Jouvence.