Le rite du handfasting. Le plus moderne des mariages ancestraux

Le manuel indispensable du mariage païen et du "rite des rubans" remis au goût du jour, à une époque où les couples veulent réinventer cette célébration magique ! Le handfasting est un rite de mariage païen consistant à nouer un ruban autour des mains des futurs époux. Remis au goût du jour lors du mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011, ce rituel connaît un essor certain ces dernières années. Dans ce guide pratique, Liz Williams revisite son histoire et nous délivre toutes les clés nécessaires à sa réalisation : choisir le bon moment de l'année, trouver un·e officiant·e, rédiger ses voeux, créer ses instruments de rituel, organiser sa cérémonie... Toutes les questions trouveront leur réponse dans cet ouvrage, qui nous ouvre la voie vers un mariage païen moderne et sur mesure.