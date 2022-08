Toute la pharmaco. 1500 fiches de médicaments pour étudiants en IFSI et professionnels en soins infirmiers, 2e édition

Ce guide de pharmacologie est destiné aux étudiants en IFSI et aux professionnels en soins infirmiers. Inédite, son organisation offre une double entrée, par les pathologies et par les médicaments. Il est découpé en 3 grandes parties : les généralités sur le médicament : conception du médicament, recherche clinique, autorisation de mise sur le marché (AMM), pharmacocinétique, pharmacodynamie ; le rôle de l'infirmier dans le circuit du médicament : règles de prescription, réglementation autour des médicaments stupéfiants, iatrogénie et vigilances ; 1500 médicaments, classés par grandes spécialités (cancérologie et hémopathies malignes, cardiologie, dermatologie, douleur et inflammation, endocrinologie et troubles métaboliques, gynécologie-obstétrique et contraception, hématologie, hépato-gastro-entérologie, immunologie et allergologie, infectiologie, neurologie, nutrition, ophtalmologie, pneumologie, psychiatrie, rhumatologie, urgences et réanimation, urologie), puis par grandes classes médicamenteuses au sein des pathologies majeures (Alzheimer, épilepsie, diabète, asthme, hypertension artérielle, VIH-sida, etc.). Un index à 4 entrées permet de naviguer facilement dans l'ouvrage.