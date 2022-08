Anglais. Concours commun des IEP, Edition 2023-2024

Le seul tout-en-un pour préparer l'épreuve d'anglais du concours commun des IEP 2023 et 2024 ! Ce livre propose : - une présentation détaillée du concours et de l'épreuve, émaillée d'extraits de rapports du jury - une méthode pas à pas illustrée d'exemples corrigés ; - des rappels de cours pour consolider ses connaissances ; - 10 sujets corrigés et commentés afin de s'entraîner dans les conditions du jour J.