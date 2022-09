Le chevalier d'Eon Tome 3

Sans contrefaçon, je suis un garçon... Homme de lettres, officier, diplomate, travesti... le Chevalier d'Eon fut l'un des premiers espions de l'histoire de France et l'un des personnages les plus brillants et les plus contradictoires du XVIIIe siècle. Les masquent tombent dans ce dernier album qui nous emmène à Londres. Entre chantages, documents compromettants et tentatives d'assassinat, le Chevalier sera pris dans un conflit diplomatique au péril de sa vie ! Arnaud Delalande (Viravolta), Simona Mogavino (Aliénor - La légende noire) et Alessio Lapo, en spécialistes de la bande dessinée historique, nous racontent son incroyable destin.