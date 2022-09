Le souffle magique

A toi de souffler sur le livre pour essayer de gonfler le ballon de l'ours. Oh ! Ca fonctionne ! Le ballon gonflé s'envole avec l'ours et plus tu souffles, plus le ballon va loin. L'ours se retrouve sur un bateau, et cette fois il faut souffler encore pour gonfler la voile et faire naviguer l'ours ! Jusqu'où va-t-il aller si tu continues à souffler ?