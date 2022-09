Les Profs Tome 25 : Carte scolaire

La BD anti-morosité recommandée par l'Education nationale ! Pour nos Profs, cette nouvelle année est une année banale : donc c'est de pire en pire ! Les restrictions de budget sont de plus en plus démentes et les profs n'ont plus droit qu'à une demi-photocopie chacun ! Le rectorat impose un protocole de sécurité délirant qui change tout le temps et le ministre a des idées géniales, genre équiper les profs de casques antibruit pour qu'ils n'entendent pas leurs élèves dire n'importe quoi ! Au milieu de tout ça, Boulard est toujours amoureux de Louise et les Polochon doivent jongler entre le boulot et le bébé. Dans ce nouvel album, " Carte scolaire ", une fois de plus, nos Profs ne sont pas tous des As, mais ils vous garantissent des paires et des brelans de gags en mode full rigolade !