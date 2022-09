Le Big Bang de l'origine à l'avenir de l'univers

La théorie la plus ambitieuse jamais pensée. Il est aujourd'hui communément admis que l'univers, tel que nous le connaissons, serait né il y a 13, 8 milliards d'années d'une explosion baptisée " Big Bang ". Cette explosion primordiale a engendré un système aux dimensions éminemment réduites, mais à la densité et à la température exceptionnellement élevées. Elle a par ailleurs donné lieu à une expansion toujours à l'oeuvre aujourd'hui. La théorie du Big Bang tente de décrire ce qui est survenu à partir de cet instant initial. Mais comment est-elle apparue ? Quelles sont les expériences qui la confirment aujourd'hui ? Quels sont les changements qui surviennent dans l'univers et à quel rythme se produisent-ils ? Combien de temps l'univers que nous connaissons, foisonnant d'étoiles et de galaxies, se maintiendra-t-il ? La vie y subsistera-t-elle encore longtemps ? Ou connaîtra-t-il une fin et quelle sera-t-elle ? Malgré les nombreuses découvertes ayant émaillé le dernier siècle, les réponses à ces questions constituent des sujets de recherche récurrents en astronomie. Ce livre fait état des dernières connaissances en la matière.