Géostratégix. La géopolitique mondiale de 1945 à nos jours en BD

Sur un scénario de Pascal Boniface et les illustrations de Tommy Dessine, l'histoire géopolitique de la seconde partie du XXe siècle et le début du XXIe siècle expliquée en images. Les 159 planches illustrent quelque 70 événements clés qui ont marqué le monde et ont changé les relations internationales et les équilibres géopolitiques. Une BD passionnante, en deux couleurs, qui nous plonge dans l'histoire mondiale depuis 1945, en expliquant de manière simple et avec humour les événements qui ont marqué notre temps.