Amours en cendres

Les destins croisés de 3 femmes victimes de violence conjugale Voici l'histoire de trois femmes qui ont subi des violences conjugales et qui finissent par partir de chez elles. Ces histoires sont fictives, mais reconstituées à partir de témoignages de femmes et d'histoires vraies qu'a recueillies l'autrice. Chaque histoire débute avec l'entretien de la femme et est racontée à la premiere personne, comme si elles lui racontaient ce qui leur est arrivé. Les histoires s'intercalent les unes aux autres mais les personnages ne se rencontrent pas. Environ tous les 15-20 pages, les récits seront ponctués de petites parties théoriques sur le mécanisme des violences conjugales. Elles apporteront une respiration au contenu du recit et permettront de prendre de la distance. Il y aura aussi quelques petites sequences ou l'on voit les femmes se rencontrer, dans le futur, dans une session de groupe de parole a une maison des femmes. Ces sequences servent aussi de respiration et pour montrer que les femmes se rencontreront a l'avenir.