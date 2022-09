Albert Einstein et sa théorie révolutionnaire. Petit génies

Voici une sympathique collection qui s'adresse aux enfants pour leur expliquer ce qui a inspiré le travail et l'oeuvre de génies comme Albert Einstein, Frida Kahlo, Léonard de Vinci et Marie Curie. De quoi donner de bonnes idées et l'envie de les partager. A travers une approche ludique, un langage simple et accessible et de drôles d'illustrations, Einstein se met à la portée des tout petits. Le scientifique le plus célèbre du monde se livre à ces jeunes lecteurs en leur expliquant ce qui l'a amené à s'interroger sur le monde et ses mystères.