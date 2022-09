La France des apéritifs. Breuvages et bonnes chères de nos régions

Un tour de France, région par région, pensé comme un guide de voyage gastronomique, culturel et historique à travers la tradition apéritive française. Un livre destiné à tous, où chacun pourra retrouver les apéritifs de sa région, des grands noms oubliés aux consonances pourtant familières, ainsi que des nouveautés originales (histoire, procédé de fabrication, spécificités, gout, accords culinaires). Plus de 200 photographies, la présentation des liqueurs et apéritifs locaux, ainsi que 40 recettes de spécialités culinaires à déguster à l'apéro.