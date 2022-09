Têtes de Bleus. Les légendes du foot français

Fontaine, Kopa, Platini, Papin, Cantona, Zizou, Ribery, Mbappé... L'auteur Jean-Louis Festjens, le caricaturiste Gervais Loock et le dessinateur de presse et de BD Faro croquent avec humour les meilleurs du foot français, de la Coupe du monde 1958 à celle de 2022 au Qatar. Allez les Bleus ! Un apéritif à déguster pour la Coupe du monde 2022 au Qatar De Just Fontaine à Kylian Mbappé, des pionniers de la Coupe du monde 1958 à la génération 2022, voici, en guise d'échauffement avant le Mondial au Qatar, le meilleur - les meilleurs - du foot français. Avec leur talent et leur humour, Jean-Louis Festjens, Gervais Loock et Faro croquent les légendes du football français de 1958 à nos jours : Fontaine, Kopa, Rocheteau, Platini, Giresse, Fernandez, Papin, Cantona, Deschamps, Barthez, Zidane, Thuram, Anelka, Ribery, Benzema, Griezmann, Mbappé... Tous sont là, pour une Coupe des Champions unique. Allez les Bleus ! Extraits Quand nos Bleus se font philosophes : " Pour marquer des buts, il faut être juste quand on tire. Eh bien, je suis Just ! " Just Fontaine " Qui aurait pu deviner qu'un jour j'allais devenir le meilleur footballeur français ? " Marcel " Modeste " Desailly " Pas besoin d'avoir des longs cheveux pour avoir une queue de cheval. " Fabien Barthez