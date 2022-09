Le Canonnier de la Tour Eiffel / La Petite voleuse de la Tour Eiffel - écrin

Découvrez les deux premiers tomes d'une série mettant à l'honneur les métiers oubliés et l'ambiance incomparable du Paris du début du XXe siècle. Du marionnettiste du Champ-de-Mars aux lavandières des bords de Seine, en passant par l'incontournable petit poulbot, on y croise mille personnages pittoresques d'un monde révolu et souvent oublié. Mais sous cette façade naïve et enchantée, la série aborde aussi l'époque sous une face plus sombre. La délinquance, la pauvreté, les réseaux de prostitution, les voleurs à la sauvette sont au coeur de ces aventures passionnantes.