Molière Tome 2 : Le scandale Tartuffe

" Le Roi a ri, je l'ai vu ! " En 1664, Molière a déjà acquis une belle notoriété, notamment avec sa pièce L'Ecole des femmes. Mais le jour où il présente sa nouvelle création, Tartuffe, la protection du roi ne suffit pas à lui éviter les foudres de l'Eglise. Cette satire mettant en scène un faux dévot qui manipule la religion à ses fins, est vécue comme un intolérable blasphème. Les ecclésiastiques les plus rigoristes vont jusqu'à réclamer le bûcher pour le poète impie, et le roi, sous pression, se voit contraint d'interdire la pièce. Mais pour le dramaturge, il est hors de question de se laisser guider sa conduite, et encore moins sa plume. Ce combat pour la libre expression, Molière va le mener contre sa femme inquiète pour sa vie, une troupe divisée par son attitude jugée irresponsable, le tout sur fond de graves déboires financiers, et de trahison de son jeune protégé, un certain Jean Racine... En 2022 nous célébrons les 400 ans de la naissance de Molière. L'occasion de se replonger dans ses oeuvres avec cette BD qui fait peau neuve par rapport à d'anciennes lectures de l'affaire Tartuffe, cette comédie muselée en raison de pressions exercées par des extrémistes religieux. Ce thème fait étrangement écho à l'actualité, comme bien d'autres aspects de l'oeuvre de Jean-Baptiste Poquelin. Via une narration moderne de type The Crown, Vincent Delmas et Sergio Gerasi nous mènent au plus près des sentiments des personnages. Le lecteur côtoie un Molière au discours sans concession mais aussi l'artiste populaire et l'homme passionné par la nature humaine, qui a redéfini les contours de la comédie. Un biopic fascinant en trois actes, dont la narration juste et sensible jongle avec les temporalités pour dépeindre tout le génie et la complexité de la figure tutélaire de la Comédie-Française.