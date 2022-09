Le premier Dumas Tome 1 : Le Dragon noir

Avant Alexandre Dumas fils, avant Alexandre Dumas père, il y avait le grand-père Dumas : premier général noir de l'Histoire de France ! Esclave noir originaire de Port-au-Prince, ce n'est pas une vie de soldat qui attendait Alexandre. Elevé par sa mère dans la douceur des Caraïbes, il est arraché à celle-ci par son propre père, M. de la Pailleterie, un noble blanc. En ramenant son fils affranchi à Paris, il lui offre l'éducation qui sied à son rang. Alexandre grandit dans la bonne société jusqu'au jour où sa route croise celle du chevalier de Saint-George ! Métis comme lui, ce professeur d'escrime deviendra alors son mentor. En s'enrôlant dans l'armée, Alexandre décide d'abord de renoncer à son nom de famille et commence au plus bas de l'échelle. Il n'aura jamais la tâche facile. Mais à force de prouesses militaires et de génie stratégique, il montera les échelons un à un, et se fera progressivement un nom. Un nom qui marquera l'Histoire et que Bonaparte effacera de la mémoire collective... Salva Rubio qui a travaillé sur de nombreux ouvrages historiques dont Django Main de feu ou Les Zazous et Ruben Del Rincon (Les Trois Mousquetaires, 2007) joignent leurs talents respectifs pour rendre hommage à ce héros de guerre et fervent républicain, oublié par l'Histoire qui finira par diriger 50 000 hommes et prendre part à la Révolution française.