Orcs et Gobelins Tome 18 : La Meute

Après une vie de fer et de sang, une bande de mercenaires achète un vieux château pour le retaper et y vivre. Mais en plus de se révéler piètres bricoleurs et d'être perçus comme des monstres par leurs voisins, les culs-verts semblent avoir réveillé un mal endormi depuis des siècles dans les parages de leur château. Eux qui n'aspiraient qu'à la paix vont encore devoir mettre des tripes à l'air !