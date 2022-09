Paw Patrol La Pat' Patrouille : Big Truck Pups. Barrage en danger

La Pat' Patrouille fait la connaissance d'un nouveau chiot : Al. Celui-ci conduit un énorme camion ! Waouh ! Ruben rêve de conduire un camion, lui aussi... Mais Ryder a justement une surprise pour ses amis : de beaux camions tout neufs ! Génial ! Et les chiots vont les essayer plus vite que prévu car le barrage de la Grande Vallée est fissuré et menace de s'écrouler. Il faut à tout prix le réparer !