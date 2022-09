Les Diables Rouges Espoirs Tome 1 : Hors-jeu

Emilie, Geert, Tristan et Adama sont quatre amis footballeurs qui jouent depuis leurs quatorze ans en équipe nationale. Les trois garçons jouent chez les Diables Rouges U17, et Emilie joue dans la même catégorie chez les Red Flames. Les trois garçons sont réunis pour une semaine d'entraînement au centre de Tubize, le Proximus Basecamp, avant un déplacement à l'étranger pour participer au tour final d'un match de groupe A. Pendant ce temps, Emilie se fait harceler sur les réseaux sociaux par des compagnes de classe jalouses. Désemparée et en pleurs, elle en parle à ses amis. Adama, n'écoutant que son grand coeur, quitte le centre pour aller la consoler. Hélas il perd ses papiers d'identité et lors d'un contrôle, se fait arrêter, à tort, par la police pour un vol de smartphones. Les deux autres garçons vont alors se mobiliser pour le sortir de là, sans oser en avertir la fédération. Ils quittent eux aussi le centre et n'ont que quelques heures pour sauver Adama de ce mauvais pas, en retrouvant les véritables voleurs.