Super Dickie

La geek culture dans tous ses états. Après maintes aventures, notre petit moustachu à tête de Playmobil est de retour et on adore ! Imaginez Batman qui défenestre le clown de l'hôpital venu apporter un peu de joie aux enfants malades : un petit malentendu, excusez-le, il cherchait le Joker ! Ou encore Superman en pleine lessive, pris de court quand il faut combattre l'ennemi sans son déguisement ! Vous l'aurez compris, les grands personnages de la pop culture sont ici tournés en dérision pour notre plus grand plaisir. De Spider-Man à Lady Di, en passant par Harry Potter personne n'est épargné par l'humour acide de Pieter de Poortere. De par leurs bavures et leurs maladresses, ces héros sont nettement moins glorieux mais tellement plus drôles ! Empêtrés parfois dans les aléas du quotidien, victimes de situations cocasses, ils sont caricaturés à travers des saynètes pleines de fantaisie et d'humour. Un nouveau one-shot réjouissant à croquer sans modération, qui témoigne de l'imagination sans bornes de son créateur. Devenu un personnage-culte de la collection "1000 Feuilles", Dickie enchaînes les gags déjantés depuis 2010 en égratignant avec un humour noir et décalé tout ce qu'il trouve sur son passage : de nos contes de fées préférés (Prince Dickie, 2014) à l'univers des cosmonautes (Dickie dans l'espace, 2016), rien ne l'arrête. S'il vous manque après ce tome, vous pouvez le voir au détour d'un épisode de sa série animée sur Adult Swim ou bien au musée de la Bande Dessinée à Bruxelles où on le retrouve exposé.