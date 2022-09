La plus grande des menaces sommeille dans les entrailles de la Terre... Après les Titans, c'est au tour des Géants d'attaquer le mont Olympe, résidence des dieux. Vainqueurs après un âpre combat, les dieux s'empressent de célébrer leur nouvelle victoire... mais celle-ci sera de courte durée. En colère, Gaia va libérer la plus terrible des divinités primitives : son propre fils, Typhon. Cette fois, Zeus va devoir affronter une force qui le dépasse ! Retenu captif, le dieu des dieux n'aura d'autre choix que de s'allier avec un simple mortel, Cadmos, le souverain de Thèbes, pour éradiquer le chaos et enfin viabiliser l'harmonie cosmique... Le choc sera spectaculaire. Un nouveau chapitre particulièrement épique de la mythologie grecque, au graphisme époustouflant dû aux crayons du dessinateur italien Federico Santagati (La naissance des Dieux).