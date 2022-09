Disney classiques. Mes petites histoires avant d'aller dormir, volume 2

Un gros recueil petit format d'histoires courtes pour accompagner votre enfant au pays des rêves ! Découvrez les plus belles aventures Disney dans ce recueil de 15 histoires richement illustrées, faciles et rapides à lire. Les textes sont adaptés aux plus petits pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Contient les histoires : Encanto, L'histoire du film / Les 101 Dalmatiens, L'histoire du film / Raya et le Dernier Dragon, L'histoire du film / Mulan, L'histoire du film / Vaiana, L'histoire du film / Le Roi Lion, Le Club des Lionceaux / Lilo et Stitch, Stitch va à l'école / Alice au Pays des Merveilles, L'histoire du film / Mickey, Mickey à la ferme / Peter Pan, L'histoire du film / Pocahontas, L'histoire du film / Robin des Bois, L'histoire du film / Dumbo, L'histoire du film / La Reine des Neiges, Le jouet perdu / La Belle et le Clochard, L'histoire du film Dès 3 ans.