A fleur de peau

L'ADAPTATION D'UN ROMAN INITIATIQUE SUR L'HYPERSENSIBILITE QUI A CONQUIS 100 000 LECTEURS Flora a tout pour elle : un fils drôle et adorable, un mari brillant, des amis sincères, un jardin qu'elle aime et un beau cerisier. Pourtant, elle a l'impression que son extrême sensibilité perturbe sa confiance et la pousse parfois à se replier sur elle-même. Un soir, elle rencontre Marc, professeur de yoga... Comment l'aidera-t-il à surmonter son hypersensibilité ? Une bande dessinée sur l'hypersensibilité émouvante et nous aide à mieux nous comprendre, à appréhender sa sensibilité, qui est loin d'être une faiblesse, mais une force.