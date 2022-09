Halloween. Avec plus de 250 autocollants réutilisables

Des chauves-souris, des citrouilles, des fantômes et des sorcières remplissent les pages de ce livre à compléter d'autocollants et de vignettes scintillantes. Les enfants auront plaisir à compléter d'autocollants scintillants les scènes imagées et à donner vie aux zombies, vampires et fantômes qui fréquentent une maison hantée, une forêt enchantée ou un cimetière qui donne la chair de poule.