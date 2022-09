La perte d'un animal de compagnie est un moment très douloureux. Saucisse et moi est un livre poétique et délicat pour réconforter tant les petits que les grands. Quand mon chien Saucisse est mort, tout le monde à la maison était triste. Le lendemain, un nuage a commencé à me suivre partout, du savon m'est entré dans les yeux et une pieuvre a serré mon coeur très fort.