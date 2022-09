Magic The Gathering Tome 2

Quand la survie du multivers dépend de la coopération entre guildes ennemies : les Planeswalkers parviendront-ils à s'unir face à la menace ? Dans leur quête pour arrêter le culte qui dévaste Ravnica, les Maîtres de Guilde Kaya, Ral et Vraska mènent une audacieuse mission de sauvetage à l'Hôpital du Coeur Gelé pour secourir Jace Beleren, mortellement blessé... qui pourrait bien être la clé pour sauver la cité ! Ils risquent toutefois de perdre espoir suite aux révélations du sournois Planeswalker Tezzeret, qui n'a cessé de les espionner. Mais les cultistes ne sont que les signes avant-coureurs d'un plus grand mal, et le trio va cette fois-ci devoir faire appel à toute l'aide qu'il peut recevoir des autres Planeswalkers, vieux amis comme anciens ennemis. C'est uniquement en unissant leurs forces et en travaillant main dans la main qu'ils parviendront à sauver toutes formes de vie... mais l'un d'eux n'y survivra pas. Ce nouvel opus de l'épopée à succès inspirée par Magic, le phénomène mondial de pop culture, est signé par Jed MacKay (Moon Knight pour Marvel) et Ig Guara (Ghost Spiderpour Marvel).