Make up Remover Tome 1

Alors qu'elle est à l'université, Yeseul est mal dans sa peau. Elle est harcelée à cause de son apparence négligée et sait qu'elle doit réagir. Une rencontre avec un célèbre maquilleur va tout changer. Il lui apprend l'art du maquillage et la jeune fille devient belle. Au point qu'elle participe même à un concours télévisé ! Mais, peu à peu, elle commence à s'interroger sur le rôle de l'apparence et des artifices dans la société. Et si la véritable beauté n'était pas celle qui se voit ?