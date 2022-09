La Route du bloc. Une vocation à l'épreuve du réel

Lisa Sanchis dessine le parcours du combattant d'un chirurgien, de sa vocation enfantine à la désillusion en passant par les années d'internat dévoilant la vie des médecins et la crise de l'hôpital public. Entre fatigue, drames et joies, nous suivons l'apprenti médecin, sans approximation ni jargon grâce à des références pop qui rendent accessible avec le sourire un métier dur et magnifique.