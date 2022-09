A prix d'or. Tome 2

Une aventure exaltante sur les terres reculées de l'Australie. Outback australien, de nos jours. Une mine d'or à ciel ouvert, un truand en col blanc, des brutes épaisses, quelques bons gars, un magot et deux jeunes femmes que tout oppose. Birdy la délurée qui rêve de se tailler loin de ce trou paumé et Ellie Faye la sérieuse qui bosse dur pour se faire une place dans ce milieu rude, terre d'attache de ses ancêtres, se rencontrent un soir au bord d'une route poussiéreuse. Deux mois plus tard, alors qu'un scandale de corruption éclabousse le propriétaire de la mine d'or, Ellie Faye et Birdy se retrouvent piégées, leur vie menacée par une bande de crapules armées prêtes à tout pour s'emparer d'un juteux magot, que Birdy considère comme son héritage. La journée s'annonce explosive... Au risque de mordre la poussière, partez à la découverte du bush australien en suivant un nouveau tandem inspiré, qui nous offre une comédie délirante et légère avec sa galerie de personnages farfelus et bien allumés du ciboulot. Courses-poursuites et fusillades rythment ce diptyque au décor sauvage pour un pur moment d'aventure et de divertissement.