Tous les chemins de mon papi

Le chemin le plus court vers le coeur de ceux qu'on aime ! Et si les rides qui sillonnent les visages de nos aînés étaient tout simplement des chemins qui les reliaient à leurs souvenirs ? Quel joli cadeau que de les emprunter à leurs côtés et de revivre avec eux tous ces instants passés qui les ont menés jusqu'à cet instant, et aux moments qu'ils partagent avec leurs petits-enfants !