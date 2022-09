Ana et l'Entremonde. Tome 1, Par l'ouest, vers les Indes

Un fantastique voyage aux confins du monde ! 1492. Îles Canaries. Ana et Domingo, deux jeunes orphelins, ravitaillent les navires faisant halte au port de Las Palmas. Alors qu'ils chargent le Santa Maria, ils se retrouvent embarqués dans la fameuse expédition de Christophe Colomb : direction les Indes ! Malheureusement pour eux, dans cette version de l'Histoire, la Terre est plate. Arrivés aux chutes du bout du monde, ils se retrouvent projetés dans un univers fantastique peuplé de pirates en tous genres : l'Entremonde ! D'aventure en aventure, Ana, désormais séparée de ses amis, va devoir s'adapter à cette nouvelle contrée insolite, apprendre ses codes et apprivoiser ses curieux habitants. Peu à peu, elle va réaliser qu'un personnage menace l'Entremonde et que ce lieu est encore plus surprenant qu'elle ne le pensait. . . Nouvelle série d'aventures prévue en 4 tomes, Ana & l'Entremonde est le fruit d'une belle collaboration entre Marc Dubuisson, qui met sur pied un scénario débordant d'imagination aux dialogues savoureux, et Cy, qui dévoile toute la force de sa personnalité graphique dans des planches en couleur directe à couper le souffle. A eux deux, ils créent un monde riche et cosmopolite permettant d'aborder des thématiques fortes et universelles sous le prisme de la quête initiatique. Une aventure fantastique, qui donne autant envie de mettre les voiles que de s'ouvrir à l'inconnu !