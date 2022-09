Raconte-moi des histoires de super copains

Un recueil d'histoires sur le thème de la peur avec les héros Disney et Pixar ! 7 histoires illustrées, avec Raya et Tuk Tuk, Rox et Rouky, Lilo et Stitch, Buzz et Woody, Simba, Timon et Pumbaa, et tant d'autres. Contient les histoires suivantes : Raya et le Dernier Dragon : L'entraînement de Tuk Tuk Rox et Rouky : L'histoire du film Luca : Un cadeau pour Giulia Lilo et Stitch : Sur les vagues Raiponce : L'anniversaire de Raiponce Le Roi Lion : Tous responsables Toy Story : L'histoire du film Dès 4 ans.